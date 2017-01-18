經銷商無預警停業 東海牛乳籲出面善後

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東海大學實習農牧場牛乳加工廠的台北市經銷商「澺富徠生物科技有限公司」，今天傳出無預警停止營業，疑似惡性倒閉情況，對此，東海大學牛乳加工廠特別發出聲明，呼籲業者出面善後。

東海大學牛乳加工廠指出，澺富徠生物科技有限公司18日傳出無預警資遣員工、停止營業的情況，且在預收訂戶貨款後，不履行產品保證遞送責任，疑似惡性倒閉，呼籲消費者應儘速向澺富徠公司提出退款要求，並要求該公司總經理張湘壇出面解決。

東海大學牛奶加工廠強調，消費者也可至台北市法務局申訴，加工廠方面也會同時採取法律行動，協助消費者向經銷商求償。

(中時)