「花在彰化」年初一溪州公園登場

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彰化縣長魏明谷、溪州鄉長黃盛祿與田尾鄉長陳君栓等人為「花在彰化」活動揭開序幕。（鐘武達攝）

彰化縣各界歡喜迎接新年，預告「花在彰化」活動將登場。（鐘武達攝）

表演團體「天氣女孩」為「花在彰化」活動青春代言。（鐘武達攝）

「花在彰化」系列活動連續兩年榮登全國春節旅遊十大景點，今年主題「雞祥富貴17來」將從28日大年初一起再度登場，縣長魏明谷今天為活動暖身，邀請全國遊客到溪州公園看花、賞花，到彰化走春、過新年。

縣府在溪州鄉公所舉行宣傳記者會，溪州鄉長黃盛祿、田尾鄉長陳君栓以及南彰化各鄉鎮農會總幹事齊聚，現場還請來「WeatherGirls天氣女孩」與「花仙子」代言，展現花在彰化的青春與活力 。

魏明谷說，田尾鄉是花卉生產基地，溪州公園則是花卉的大型展場 ，「花在彰化」活動，讓田尾與溪州的合作關係更緊密，也將彰化縣的花卉產業呈現在國人面前。

「花在彰化」活動連續兩年榮登觀光局統計全國風景區入園人數第1名，魏明谷表示，從大年初一到初九連續9天，溪州公園不僅有花卉展覽以及豐富的節目與DIY，更有可愛毛小孩歡迎大家認養，遊客還能到北斗品嘗美食、遊賞田尾公路花園以及埤頭的花海與百寶村。

「歡迎大家來七逃！」，溪州鄉長黃盛祿說「花在彰化」優點多，包括停車場寬敞、免收門票、各鄉鎮市在地食材料理的美食小吃攤，還有100多公頃原生種樹林可以吸收芬多精。

田尾鄉長陳君栓也說，田尾有680公頃的園藝、花卉及相關作物，歡迎各位鄉親前來彰化遊玩，也能到田尾走走，選購在地花卉。

(中時)