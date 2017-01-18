高麗菜生產過剩 新北市府號召民眾做泡菜
近來高麗菜生產過剩滯銷，價格從去年11月每斤70多元，狂跌到目前7元以下，為幫助菜農度過難關，新北市府發起愛心團購高麗菜，並在今天（18日）於中和枋寮市場活動中心舉辦做泡菜活動，市長朱立倫與300多名志工一起做泡菜，所有做好的泡菜將分送給銀髮族共餐、兒少課後照顧班等社福團體，既可搶救菜農、珍惜食物又做愛心，一舉數得。
朱立倫表示，年關將近，高麗菜卻價格狂跌，全台菜農苦哈哈，市府啟動「新北惜食分享網」團購1萬斤高麗菜，啟動第1天即迅速達標，1周內訂單高達70公噸，讓負責接單的市府同仁接電話接到手軟，但也讓人感動社會各界的愛心。
市府今天邀請「泡菜達人」方曙高工教師鄭至耀，現場指導志工媽媽們做泡菜。他說，看到市府啟動惜食網並安排做泡菜活動，讓生產過剩的高麗菜不會被丟進垃圾桶浪費，是很棒的做法，而且做好的泡菜，不但能自己食用，也可分享給他人，同時發揮愛惜食材與愛心。
朱立倫今天與志工一起挽袖做泡菜時笑說，這是他第一次做泡菜，看到這麼多志工主動參與響應，讓他覺得很開心，而且用團購的高麗菜做台式、越式、韓國泡菜，不但搶救了菜農，也能讓弱勢民眾吃到不同口味的愛心泡菜，達到積善積福目標，是農曆年前最棒的活動。
(中時)
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