MLB》包爺回鍋 美媒：救藍鳥回到正軌

包提斯塔重返藍鳥，美媒讚「把藍鳥救回正軌」。(美聯社資料照)

從去年流浪到今年，「包爺」包提斯塔(Jose Bautista)最後放棄追球大約，以一年1800萬(約5.7億台幣)短約重返藍鳥，美媒對藍鳥此舉表達讚賞，並認為簽回包爺，拯救了一度脫軌的球隊，會有此一說，主要有幾個原因。

首先，藍鳥了失去英卡納西昂(Edwin Encarnacion)，儘管從皇家找來莫拉里斯(Kendrys Morales)助拳，兩者仍有實力上的落差，《theScore》沙爾基葛特雷伯(Simon Sharkey-Gotlieb)指出包爺的回鍋，若能找回身手，安排在莫拉里斯前一棒，能讓莫拉里斯擁更多發揮空間，強化打線火力，多少減少了英炮出走的傷害。

但已36歲的包爺，能找回身手嗎？沙爾基給與肯定的答案，他認為包爺上賽季雖表現下滑，但多與傷勢有關，如果他健康出賽，很可能觸底反彈，且如今藍鳥其他外野手戰力不足，又沒搶到佛勒(Dextor Fowler)跟桑德斯(Michael Sanders)，能用低價簽包爺、訂下相互選擇權，對銀彈不足的藍鳥來說，是很好的一步。

最後就是包爺的人氣，沙爾基指出若英炮是藍鳥版的歐提茲(David Ortiz)，他就宛如曼尼(Manny Ramirez)。而球團先後放走英炮、普萊斯(David Price)，已惹得諸多球迷不滿，現在包爺回歸，夠格在藍鳥隊史留名的地位，應能稍微讓球迷寬心一些；至於難管教，球迷才不在意，因為他們就愛這樣的包爺。

(中時電子報)