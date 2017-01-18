2017工藝新年好奇雞 多位書畫大師揮毫寫春聯
國立台灣工藝研究發展中心今〈18〉日在工藝文化園區生活工藝館一樓大廳，舉辦「2017工藝新年好奇雞」活動，預告新春將推出的系列特別節目，會中並邀柯耀東及程錫牙等多位書畫大師揮毫寫春聯，洋溢著歡喜過新年的氣氛。
工藝中心春節推出的「工藝新年好奇雞」特別活動，自大年初二至初五止，活動內容多元豐富，適合闔家大小一同參與！
工藝中心主任許耿修表示，中心今年推出極具特色的好奇雞，象徵在這個新年帶給大家感受工藝的多樣化與驚奇樣貌，讓每位來園區的人都可充滿智慧及好奇的心情、參與欣賞工藝的奇幻旅程！並藉由工藝體驗與創作、獲得心靈上的富足。
許主任並指出，為讓民眾度過充滿工藝氛圍的新春佳節，透過多樣化，動態如「戴雞冠，通通過關！」及「雞排大戰典藏之寶」、靜態如「喝有ㄐㄧ茶」等共20多項活動，讓民眾玩樂一整天！尤其今年春節重頭戲「轟炸Ｇ～沖天神射手」將陪大家快樂過新年。
工藝新年好奇雞活動，今天在書畫大師柯耀東、程錫牙、陳恆聰等多位書畫大師揮毫寫春聯熱場活動中揭開序幕，會場則有茶師的茶席服務，免費品茗、志工打擊樂開場表演、好奇雞HIGH翻天的開場熱舞，最後由許主任邀請貴賓共同主持好奇雞揭幕式，為雞祥如意年掀起活動最熱烈高潮。
(中時)
關鍵字：工藝新年好奇雞、台灣工藝研究發展中心
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