2017工藝新年好奇雞 多位書畫大師揮毫寫春聯

▲台灣工藝中心主任許耿修在「2017工藝新年好奇雞」活動中致詞。（楊樹煌攝）

▲工藝中心主任許耿修(中)與貴賓們共同主持活動揭幕儀式。（楊樹煌攝）

▲工藝中心推出的「工藝新年好奇雞」開幕式特邀書畫大師程錫牙現場揮毫。（楊樹煌攝）

▲書畫大師柯耀東應邀在工藝中心揮毫寫春聯。（楊樹煌攝）

▲台灣工藝中心「2017工藝新年好奇雞」開幕式，有好奇雞HIGH翻天的開場熱舞。（楊樹煌攝）

▲工藝新年好奇雞活動，現場有茶師的茶席服務，讓大家免費品茗，圖左2為前省文獻會主委簡榮聰。（楊樹煌攝）

國立台灣工藝研究發展中心今〈18〉日在工藝文化園區生活工藝館一樓大廳，舉辦「2017工藝新年好奇雞」活動，預告新春將推出的系列特別節目，會中並邀柯耀東及程錫牙等多位書畫大師揮毫寫春聯，洋溢著歡喜過新年的氣氛。

工藝中心春節推出的「工藝新年好奇雞」特別活動，自大年初二至初五止，活動內容多元豐富，適合闔家大小一同參與！

工藝中心主任許耿修表示，中心今年推出極具特色的好奇雞，象徵在這個新年帶給大家感受工藝的多樣化與驚奇樣貌，讓每位來園區的人都可充滿智慧及好奇的心情、參與欣賞工藝的奇幻旅程！並藉由工藝體驗與創作、獲得心靈上的富足。

許主任並指出，為讓民眾度過充滿工藝氛圍的新春佳節，透過多樣化，動態如「戴雞冠，通通過關！」及「雞排大戰典藏之寶」、靜態如「喝有ㄐㄧ茶」等共20多項活動，讓民眾玩樂一整天！尤其今年春節重頭戲「轟炸Ｇ～沖天神射手」將陪大家快樂過新年。

工藝新年好奇雞活動，今天在書畫大師柯耀東、程錫牙、陳恆聰等多位書畫大師揮毫寫春聯熱場活動中揭開序幕，會場則有茶師的茶席服務，免費品茗、志工打擊樂開場表演、好奇雞HIGH翻天的開場熱舞，最後由許主任邀請貴賓共同主持好奇雞揭幕式，為雞祥如意年掀起活動最熱烈高潮。

(中時)