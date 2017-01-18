呂玉玲：台外交艱困 亟需美方大力協助

國民黨立委呂玉玲今天表示，台美關係雖處融洽，美國總統當選人川普也對台釋出相當多的善意，但台灣目前外交空間相當艱困，亟需美方大力協助。

參加川普就職典禮、由前行政院長游錫(方方土)擔任團長的代表團16日啟程，團員包括台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、親民黨立委陳怡潔、立法委員呂玉玲、國安會諮詢委員童振源等人。

呂玉玲今天在臉書上表示，代表台灣赴美參加川普就職典禮行程第一天，首站來到駐紐約代表處，除了慰問代表處同仁辛勞外，也與紐約華文媒體茶敘。

呂玉玲說，她特別提到目前台美關係雖處融洽，川普也對台釋出相當多的善意，但台灣目前外交空間相當艱困，作為台灣堅實的盟友，亟需美方大力協助，這也是她一再強調的。

此外，代表團今天也參觀了川普大樓、911紀念博物館，呂玉玲說，川普大樓，過去這是川普發跡、以富揚名的地方，自川普當選後，已成為媒體記者每日追新聞必守之處，大樓外記者24小時不斷守候，就是要採訪充滿爭議的川普與其家族，某程度上也代表這位美國準總統的爭議不小，與日後的媒體公關有待磨合。

對於911博物館，呂玉玲也說，在911後，恐怖攻擊漸漸被世界各國所重視，包括台灣，她過去一年在立法院外交及國防委員會期間，屢屢質詢包括行政院國土安全辦公室、國安局等相關情治單位，均要求要把持台灣的安全，不能被恐怖組織滲入。

呂玉玲指出，台灣之所以能被列為低恐怖攻擊的國家，都是有賴於情治單位的把關，看到這個紀念館，想起那個令人痛心的時刻，「這在在警惕我們，永遠永遠不要再發生」。1060118

(中央社)