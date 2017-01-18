出訪中美洲 蔡總統：中國很注意我們
總統兼民進黨主席蔡英文日前結束「英捷專案」，出訪中美洲4友邦。蔡總統今天在民進黨中常會提到，這次出訪算是順利，「在這個期間，當然中國方面也很注意並且觀察我們」。
蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多；去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。
民進黨中常會今天邀請國安會秘書長吳釗燮、外交部次長吳志中、經濟部政務次長沈榮津、農委會副主委翁章梁專案報告英捷專案。
民進黨發言人張志豪會後轉述，國安會秘書長吳釗燮會中提到，「踏實外交」改變過去單向援助，採取雙邊對話，尋求互惠互助的做法。
吳釗燮說，未來對邦交國合作模式，將跳脫以往較著重單純或單向外援的作法，轉為走向以協助經濟、社會發展為重心的雙邊合作模式，並強化經貿與市場雙邊合作的角色。
吳釗燮指出，未來合作方案將產業及市場的發展一併列入考量，包括，一、請產業市場專家考察友邦，找出雙邊合作可達最大效能的投資貿易機會；二、鼓勵及協助企業組團訪問友邦，與在地企業互動，找出投資商機；三、利用現有自由貿易協定及優惠措施，強化企業全球經貿布局。
張志豪轉述，蔡總統聽完報告後，裁示提到，這次的出訪是很緊湊的行程，走過4加1的行程，「相關的國家對我們也都很好」 ，「在這個期間，當然中國方面也很注意並且觀察我們」，這次走來沒有什麼波折，基本上是一個相當順利的行程。
蔡總統提到，這中間很多人的投入，都很辛苦，她非常感謝，此外，後面要做的事情還是很多，她也請外交部一定把所有要做的事情列出來管考、討論。1060118
(中央社)
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