毒品被查獲規劃補貨 毒梟再遭查扣安毒

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高雄檢警調日前破獲一起漁船走私80公斤K他命案，查出毒梟為彌補遭查獲的損失，再規劃走私安非他命，高雄地檢署指揮警調再查獲安毒近150公斤，逮捕陳姓和余姓男子偵辦。

高雄地檢署今天表示，日前在屏東小琉球附近海域偵破東港籍漁船走私80公斤K他命案，發現周邊毒梟另意圖走私大批毒品補貨，彌補遭查獲的損失，循線再於大寮區查扣安毒11箱，共約150公斤。1060118

(中央社)