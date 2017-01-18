屏東熱帶農業博覽會 21日開幕
為期38天的2017熱帶農業博覽會將於21日開園，今年熱博仍以彩稻區吸睛，種出「惡靈古堡：最終章」電影女主角蜜拉喬娃維琪肖像；另外，還有14大主題區，是走春好去處。
熱博彩稻田再度創造話題，今年與索尼公司合作，種出「惡靈古堡：最終章」電影女主角蜜拉喬娃維琪肖像，成為全台最大的電影海報。
農業處表示，今年熱博園區除了彩稻田外，營造全台最大規模地景藝術，園區入口迎面而來繽紛花海，以6米高水柱噴水池為核心，周圍環繞百花及彩色時蔬，象徵農業源源不絕物產豐饒，搭配藝術裝置造型，站在看台上一覽無遺，花漾圖騰美景盡收眼底。
另外，玉米田迷宮以「安居樂業」為主題，使用台南改良場所育成國產玉米品種，打造可食地景藝術，寓教於樂。
14大主題區還有全台最長1500公尺綠色瓜果長廊、充滿熱帶風情水果樂園、動人蘭藝館、高雅藝術盆栽、原民特作雜糧、客家可可DIY館、農村再生成果展、樂活食農體驗、休閒農業、水產館、可愛動物畜牧區、玫瑰香草園區等，以多樣熱帶蔬果花卉農作營造大型地景藝術，創新農業技術領航。
農業處指出，屏東熱帶農業博覽會活動從1月21日起至2月28日止，除了1月27日除夕休園外，每日開園時間為上午9時到下午5時，免收入園門票，園區內規劃1000個停車位，酌收汽車新台幣100元、機車30元清潔費。另屏東火車站、大仁科技大學及六堆客家文化園都有接駁車前往園區，提供民眾搭乘。1060118
(中央社)
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