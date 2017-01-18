國民黨工騎Ubike闖政院 警方留置9人

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中國國民黨工自救會成員今天以機車和Ubike腳踏車突襲方式衝入行政院，目前有9人遭警方留置。

國民黨自救會成員上午前往勞動部抗議，下午無預警前往行政院門前，一人先騎機車進入行政院，接著有2、3輛腳踏車跟著進入，一路高喊「要找林全」、「黨工沒飯吃」，撒紙鈔與冥紙。警方來不及攔阻。

國民黨工目前有9人遭警方留置在行政院警衛隊。1060118

(中央社)