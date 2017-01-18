展現戰力，國軍行軍15里接續戰鬥射擊

陸軍八軍團所屬機步333旅在農曆春節前夕實施戰力驗收，97名士官兵全副武裝行軍15公里。（林和生攝）

陸軍八軍團所屬機步333旅首次開放營區，透過戰力展現盼讓國人安心過年。（林和生攝）

陸軍八軍團所屬機步333旅行軍後實施射擊訓練，在在考驗體力及耐力。（林和生攝）

為確保春節台海安全，陸軍八軍團所屬機步333旅首次對外開放營區，同步實施部隊戰術行軍及戰鬥射擊訓練，在南部豔陽下全副武裝走上15公里，在在考驗體力及耐力，歷時4小時演練，97名士官兵中包括5位娘子軍，全數通過考驗。

八軍團公共事務組組長陳蕙茹指出，近來對岸頻繁文攻武嚇，此次演訓正逢遼寧艦繞台行動後，透過戰力驗收，帶著敵情概念演習，也讓大家知道國軍隨時做好戰備整備相關訓練，希望國人安心過年。

擔任跨區增援打擊部隊的機械化步兵，上午近8時在完成整備後，全副武裝超過20公斤裝備，兩路排開走出萬金營區後，沿著縣道185線沿山公路，切入萬安溪堤防後再折回，過程中下達毒氣狀況，必須配戴防毒面具，完成行軍後接續於營區進行動態射擊訓練。

參與的官兵指出，前面3公里路程腳部尚未熱開，對身體是一大考驗，超過10公里後會容易有撞牆期，服役5年的女中士朱芳瑩說，回程適逢正午高溫，相當考驗耐力，不過弟兄們互相加油打氣，想著大家都能完成任務，自己也不服輸。

去年11月接受國軍體能戰技鑑測後開始軍旅生涯的二兵機槍兵蔡佳蓉，體重僅47公斤，就要背著幾乎是體重一半的裝備首次體驗行軍，事前認為根本是不可能的任務，但靠著意志力完成，「就是要讓大家對我刮目相看！」

(中時)