台南國際鼓樂節 十鼓初一至初五邀國際團隊演出

「2017台南國際鼓樂節～擊響春雷」今年首度移師室內演出。(曹婷婷攝)

春節到台南觀賞鼓樂！十鼓擊樂團13年前自發性於春節期間舉辦的國際鼓樂節，13年來，每年邀請國際團隊走進台南表演，「2017台南國際鼓樂節～擊響春雷」將於大年初一至大年初五，首度移師室內千人夢糖表演劇場，今年共有日本、美國、荷蘭國際團隊帶來精采演出。

團長謝十表示，不同於以往到億載金城、水槽劇場舉辦鼓樂節氛圍，今年首度從戶外走到室內，採限量版預售票及限量觀眾席次（800席需提前預畫限定場次，單場票卷限看一場、套票可看白天五場，並可自白天遊園至晚上），中劇場可容納500人、夢糖劇場可容納800人，在室內聆賞鼓樂，別有一番風味。

他說，往年春節期間的國際鼓樂節，每年都吸引4、5萬觀光人次，每場40分鐘精彩鼓樂演繹，帶給觀眾耳目一新之感。今年除邀請廣受好評的日本舞太鼓飛鳥團、日本和太鼓unit-ICHI-DA，首度來台的荷蘭Nordanian擊鼓樂團，將帶來印度塔伯拉鼓結合小提琴、貝斯，美國Spinning Monkey打擊樂團也將呈現電吉他、爵士鼓等跨界演出。

謝十說，「國際鼓樂節」主要目的是凝聚愛好鼓樂人士，以鼓樂傳遞文化藝術、以行動傳遞情感關懷，在台灣這塊土地萌芽、生根，並期待能將在地化及本土化造就國際化永續發展，並延伸出台灣文化特色的國際慶典活動，共同將台灣打造成為「鼓樂之島」揚名國際。

他說，這幾年已經培養死忠粉絲，每年春節固定來訪，另外，也有日、韓鼓樂好手毛遂自薦，表達希望來這個舞台進行表演。

而為了營造過年熱鬧氣氛，今年國際團隊及十鼓的團員也將於大年初二踩街演出，首度結合奇美博物館，一行人將從阿波羅廣場穿越都會公園，走回十鼓，沿途有轎子、宋江陣和精彩鼓樂演出。

(中時)