台南國際鼓樂節 十鼓初一至初五邀國際團隊演出
春節到台南觀賞鼓樂！十鼓擊樂團13年前自發性於春節期間舉辦的國際鼓樂節，13年來，每年邀請國際團隊走進台南表演，「2017台南國際鼓樂節～擊響春雷」將於大年初一至大年初五，首度移師室內千人夢糖表演劇場，今年共有日本、美國、荷蘭國際團隊帶來精采演出。
團長謝十表示，不同於以往到億載金城、水槽劇場舉辦鼓樂節氛圍，今年首度從戶外走到室內，採限量版預售票及限量觀眾席次（800席需提前預畫限定場次，單場票卷限看一場、套票可看白天五場，並可自白天遊園至晚上），中劇場可容納500人、夢糖劇場可容納800人，在室內聆賞鼓樂，別有一番風味。
他說，往年春節期間的國際鼓樂節，每年都吸引4、5萬觀光人次，每場40分鐘精彩鼓樂演繹，帶給觀眾耳目一新之感。今年除邀請廣受好評的日本舞太鼓飛鳥團、日本和太鼓unit-ICHI-DA，首度來台的荷蘭Nordanian擊鼓樂團，將帶來印度塔伯拉鼓結合小提琴、貝斯，美國Spinning Monkey打擊樂團也將呈現電吉他、爵士鼓等跨界演出。
謝十說，「國際鼓樂節」主要目的是凝聚愛好鼓樂人士，以鼓樂傳遞文化藝術、以行動傳遞情感關懷，在台灣這塊土地萌芽、生根，並期待能將在地化及本土化造就國際化永續發展，並延伸出台灣文化特色的國際慶典活動，共同將台灣打造成為「鼓樂之島」揚名國際。
他說，這幾年已經培養死忠粉絲，每年春節固定來訪，另外，也有日、韓鼓樂好手毛遂自薦，表達希望來這個舞台進行表演。
而為了營造過年熱鬧氣氛，今年國際團隊及十鼓的團員也將於大年初二踩街演出，首度結合奇美博物館，一行人將從阿波羅廣場穿越都會公園，走回十鼓，沿途有轎子、宋江陣和精彩鼓樂演出。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。