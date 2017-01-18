優先靠泊權搶位 碼頭工人抗議被迫停工3天
台中港務分公司今年元月實施碼頭優先靠泊權，造成43號碼頭運煤船「上穩2號」17日讓出船席，卸貨作業被迫中止需停工3天，200餘名碼頭工人18日前往港務分公司抗議，痛斥為特定幾間公司護航及批不滿煤炭落地而刁難工人，港務分公司表示，優先靠泊權是給應急的船東購買使用，會再與碼頭倉儲裝卸工會溝通。
被迫停工3天的大批工人，今日赴台中港務分公司怒吼：「工人辛苦清地上，無理！」、「有工人才有現在的台中港！」疾呼主管機關體恤賺辛苦錢的這群人，並痛斥港務分公司獨厚某公司，卻嚴格要求他們卸煤作業不揚塵、不落地，否則不能作業，逼得工人沒飯吃。
工會常務理事林崑池說，卸煤作業碼頭工人已做到艙內灑水、漏斗覆蓋防塵網、斗口加裝膠帶，但是港務分公司在短時間內要求卸煤不揚塵、不落地，並以有煤炭落地為由刁難，剝奪工人們的工作權真的太惡質。
港務分公司港務處副處長熊士新解釋說，「優先靠泊權」制度今年上路，讓應急的船東付費使用，載運銅土的「索可」輪在5天前申請，一天費用7萬元，優先停3天花21萬元，會再與碼頭倉儲裝卸工會溝通，據「上穩2號」船東表示，3天停工下來損失不小。
港務分公司指出，隨著時代進步與社會大眾的期待，「不揚塵、不落地、封閉式」不但可以增進裝卸效率，更可保障一線作業人員的健康，目前煤炭與銅土都是第一波要求改善的對象，未來將陸續推動其他逸散性散貨裝卸作業改善。
(中時)
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