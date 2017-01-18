輪胎廠大火 北市教育局籲戴口罩？假的！

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桃園中壢輪胎廠昨天發生大火，網路上有人以「台北市教育局」名義發Line訊息，稱輪胎廠燒出來的煙都是戴奧辛，非常毒，請大家出門戴口罩、下雨不要淋雨。不過教育局已澄清，並未發出此訊息。

北市教育局澄清，有關Line群組假教育局名義所傳遞有關中壢地區輪胎廠失火等語，非該局所發出訊息，特此澄清，並請民眾協助勿再轉傳。

(中時)