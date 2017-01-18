郭冠英退休案 台北高等行政法院判准退

前新聞局祕書郭冠英退休案，台北高等行政法院判准退。(中時資料照)

前新聞局祕書郭冠英，遭公職會懲戒撤職並停止任用3年期滿後，出任台灣省政府秘書後辦理退休，依法可領每月6萬多元退休金，但引發爭議，銓敘部審議後退回退休案，郭不服打行政訴訟救濟，台北高等行政法院審理後，今(18)日審結，合議庭打臉銓敘部，判決撤銷銓敘部處分及復審決定，須就郭申請退休案，應做成准予退休的行政處分。

郭冠英原在新聞局任職，因發表的言論，被認定不當，2009年10月2日遭公懲會議決撤職並停止任用3年，停止任用期限屆滿後，2014年3月10日起回任台灣省政府派任外事秘書，郭後來辦理退休，但時任監委錢林慧君認為人事任用有瑕疵，並提出糾正案，銓敘部要求依行政程序法補正，但省府認為這是「人事行政行為」不適用行政程序法，經函詢法務部意見，銓敘部認定省府任用郭無效，將郭的退休案退回。

郭冠英不服，向公務員保訓會提出復審被駁回後，提起行政訴訟，台北高等行政法院今(18)日將原處分和復審決定均撤銷，並指銓敘部應就郭的退休案做成准予退休的行政處分。

(中時)