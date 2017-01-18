大鬥法！東森電視購併案再起變數 (達志)

東森電視併購案又添變數，繼東森國際董事長廖尚文喊話表示東森主張優先購買權之後，又傳出國民黨團立院總召廖國棟擬以「黨團提案方式」提出「預算主決議案」，要求在「反媒體壟斷法」於立院通過前，NCC停審「媒體垂直整合購併案」；檯面上的交易案，演變成檯面下的大鬥法，森落誰家，還有得瞧。

東森國際董事長廖尚文才剛表明將積極尋求處分周邊資產，資源將聚焦科技零售及新媒體事業，東森主張對東森電視股權案有優先購買權，由於已在訴訟階段，靜待法院判決；無獨有偶，立法院緊接著上演國民黨團立院總召廖國棟的獨角秀，據稱廖獨排眾議，堅持要用黨團提案方式提出預算主決議案，並要求在反媒體壟斷法通過前，媒體垂直整合購併案須停止審查，此舉被解讀為完全衝著東森案而來，這齣「想買的買不成，想賣的賣不掉」精采好戲，在立法院加入後，持續熱映中。

知情人士分析，目前最受關注的三大案：中嘉、TBC及東森電視併購，只有公開表態說想入主東森的台數科符合垂直整合定義，廖國棟的大動作不免被解讀成擺明針對東森電視購併案，藉著審預算的敏感時刻，突襲主管機關，讓NCC沒得選，不可謂不高招。

據了解，國民黨原先的提案是將所有媒體購併案都放入決議文，最初提案委員包括廖國棟在內共三人，但另兩人已先後撤簽，只有廖仍堅持用黨團提案方式處理；但停審媒體購併案非同小可，經過幾輪溝通，主決議文修改成垂直整合，文字的修改，更加凸顯對單一案件的強烈針對性。

被外界貼上針對東森以及暗助特定人士的標籤，廖國棟對本報記者表示，他不認識王先生、也沒有針對東森案，對於反媒體壟斷法的相關細節，一切都還在了解和進行中，需要全盤研究之後再來審查。換言之，也還沒有定論和定數。

媒體併購與反媒體壟斷法的關聯度有多高？是否真的需要反媒體壟斷法先通過才能審查？業內人士不以為然，看門道的內行人對於至少兩方人馬的多層次角力心知肚明，雙方幕後各有高人指點，互相卡來卡去，只是拖垮了產業轉型生存的契機和數位匯流發展的腳步。

從實務面分析，這一任NCC委員版的反媒體壟斷法連影子都沒有，就算現在力馬提出、火速送行政院、再飛秒送立法院，沒有個一年半載，想要通過，基本上是不可能；東森案發展下去，最後到底誰得利，尚不可知，但可以確定的是，台灣整體的立法品質和產業界對政府的信心早已全盤皆輸。

(中時電子報)