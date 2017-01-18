新婚妻擺一旁 何潤東為經紀人開店主因曝光

何潤東去年娶妻、開SPA館。（圖／中時資料照片）

何潤東去年9月與愛情長跑9年女友「Peggy」林靜儀結婚宴客，終結黃金單身漢身分，不久何潤東宣布開SPA館，今(18日)周刊爆料何潤東做此決定，其實主要是經紀人洪秀玲的主意，何潤東因想到自己未來重心放在家庭，擔心經紀人收入減少，才替對方圓夢。

今《鏡周刊》報導，何潤東去年開SPA館，老婆大人Peggy卻未出席，當時何潤東解釋：「太多人參與反而複雜。」不久Peggy受邀專訪，本打算在SPA館接受專訪，但洪秀玲以「生意很好」為由婉拒，使Peggy只好另找攝影棚接受訪問。

據悉，出道多年的何潤東去年完婚後，有意和老婆拚生子，也打算將重心放到家庭，報導中表示，他因怕淡出演藝圈，會使洪秀玲生計沒著落，才問對方第二打算，得知洪秀玲想開SPA館，何潤東和父親討論後便決定出錢幫忙，大方掏出1500萬，只為替經紀人圓夢，貼心為工作夥伴著想心意令人感動，而洪秀玲對此暫未回應，何潤東另外一位經紀人辛誌諭則表示兩女之間沒不合。

(中時電子報)