池塘魚太多 陸學校撈魚給師生加菜

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中國大陸華南理工大學校區裡的池塘，因冬季天氣轉冷，湖水溶氧能力不足，導致魚因缺氧而死，因此校方把湖裡的魚全都打撈起來，在學校餐廳幫師生加菜，部分發放給師生員工。

綜合大陸網易等媒體報導，華南理工大學五山校區池塘裡魚太多，加上冬季湖水溶氧能力不足，經常導致魚缺氧而死，不僅影響湖體景觀，而且魚腥惡臭讓人難以忍受。

因此，校方自17日開始聘請捕撈隊進行捕撈，捕撈起一桶又一桶的活魚，部分魚經學校餐廳加工免費提供給大家食用，部分發放給師生員工。

捕撈作業吸引許多人圍觀，有些捕撈上來的魚相當巨大，得一個成年男子才抱得住，在場圍觀的師生紛紛拍照留念。1060118

(中央社)