維護搭乘安全 高雄加強稽查違規計程車
國內發生計程車司機性侵韓國女遊客案。高雄市警察局交通大隊加強計程車違規、法稽查，整頓計程車秩序，維護民眾搭乘安全。
高雄市警察局交通大隊今天表示，鑑於台北市發生計程車司機性侵韓國女遊客案，高雄市警察局為防制計程車駕駛人違規、法營業，維護遊客及乘客安全，動員全市17個警察分局、交通警察大隊警力，同步執行計程車稽查專案勤務。
警方實施同步多點多組臨檢，配合動態機動巡查方式，針對觀光景點、車站、計程車招呼站及觀光飯店等地點，取締計程車各項違規行為。
警方已陸續攔查取締計程車違規未辦理執業登記證營業5件、未依規定查驗12件等，其中未辦理執業登記證營業除依道路交通管理處罰條例罰款新台幣1500元至3600元外，並將移送監理機關依公路法規定另對車主開罰。
交通大隊也提醒民眾可善用警察局代叫計程車專線電話0800-001-006；去年為2502位民眾代叫評鑑成績優良的計程車行車輛共1771次。
民眾搭車時務必察看車內儀表板右側及右前座椅背後方有無印有反光雷射標籤的執業登記證，並對照相片與駕駛人是否符合，如果有安全疑慮可隨時撥打110，由警方立即提供協助。1060118
(中央社)
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