美軍擬在東亞追加第二艘航母 最可能駐關島
自1973年以來，日本橫須賀海軍基地一直是美軍航母在東亞地區唯一的母港，但一名川普團隊顧問透露，美國新政府計畫在東亞地區追加部署一艘航母。大陸軍事專家杜文龍分析，第二艘航母最可能選擇部署關島，如此便可與橫須賀的母港遙相呼應，實現雙航母戰鬥群在亞太區常態化。
路透社報導，川普團隊這份東亞增兵部署計畫包括四項內容：增加海軍裝備部署、擴建或新增基地、部署空中戰略打擊武器和強化反導系統。值得注意的是在增加海軍裝備部署方面，川普政府將在東亞地區追加部署一艘航母，並增加驅逐艦和攻擊核潛艇的數量。
杜文龍指出，關島基本具備了航母母港的功能，若美軍在東亞的第二航母部署於關島，可與橫須賀遙相呼應，並保證美國雙航母戰鬥群在亞太地區常態化。此外，搭配戰略轟炸機、潛艇，可實現水下、水面、空中不同作戰平台聯合部署，屆時關島的綜合作戰能力將超過美軍其他軍事基地。
央視報導，目前美國海軍在東亞的驅逐艦全都部署在日本橫須賀，按照歐巴馬任內計畫，至2017年夏天，橫須賀基地的驅逐艦將從7艘增加至9艘，同時歐巴馬政府還完成了在關島部署4艘攻擊核潛艇的計畫。因此在川普的增兵計畫中，最突出的還是航母。
(中時電子報)
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