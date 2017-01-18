廠商占用停車場 北市體育局報警處理

台北田徑場、台北體育館停車場廠商積欠逾3000萬權利金，卻繼續得標經營，事隔半年，北市體育局與廠商雖已進入訴訟，但廠商仍繼續無權占有場地，目前停車場停擺中。體育局今表示，除斷水電外，已報警依法處理。

體育局2013年底與群晟開發實業公司簽約，委託經營2座停車場，但隔年底，廠商即未依約繳納權利金；雙方合約今年3月到期，體育局再招標，未限制投標廠商資格，群晟公司再度得標。當時市長柯文哲十分震怒，導致當時局長洪嘉文、副局長陳良輝接連下台。

體育局今表示，群晟公司無停車場登記證，卻違法營業台北田徑場及台北體育館停車場，命其停止營業後，該公司逕自對外公告自105年12月起全面停止營業，等於占有場地卻又不對外運作，影響廣大民眾停車權益。

基於停車場管理機關立場，體育局表示，考量本停車場既停止營業，已無對外供市民進出通行，為避免偌大內部空間成為治安死角或有公安疑慮，導致民眾生命、身體及財產遭受損害，再加上群晟公司違法占有停車場，卻未繳納占用及相關水、電費用，未料停止一切水電供應，並留設一處必要通道供原在場人員離開後，群晟公司員工仍不願離開，私自使用停車場管理室之備用電源電力，體育局已報警處理，由警方依竊電現行犯請其員工至警局說明。

體育局強調，群晟公司自去年12月片面停止營業，嚴重影響一般民眾停車權益，為維護廣大民眾停車需求，場地取回整理完畢及合法取得停車場登記證後，將再重新開放民眾停車使用。

(中時)