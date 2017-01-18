美英中印在建7航母 陸自製001A戰力比一比

「福特號」核動力航母2016年6月11日被拖入維吉尼亞州詹姆斯河（James River）的資料照。（圖/美國海軍）

有人說，航母是國力的象徵，而目前全球有美、英、中國與印度等4國正在建造7艘航母。

其中在建的有3艘美國「福特」級（Gerald R. Ford-class）航母、2艘英國「伊莉莎白女王」級（Queen Elizabeth-class）航母，以及中國自製的001A型航母，還有印度「維克蘭特」（Vikrant-class）級航母首艦。

大陸浩漢防務網的分析指出，這7艘航母中，進度最快的應該是美國「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）超級航母。雖然它還有很多問題，進度大大落後，但今年至少可以海試了。

「福特」號2009年開建，目前在建的還有同級艦「甘迺迪」號（John F. Kennedy，CVN 79）與「企業」號（USS Enterprise ，CVN-80）。它們的滿載排水量約10萬公噸，採革命性的綜合電力推進系統與電磁彈射系統。設計時著重艦體及島式上層建築的隱形性，而主要艦載機是F-35C，數量達75架，並將首次裝備大量無人戰機。「福特」級航母設計採用了許多高新技術，將成為本世紀美軍海上打擊的中堅。

而英國開建2艘滿排70,600公噸的「伊莉莎白女王」級航母，顯示倫敦仍相信，海洋是使國力復蘇的重要基石。這英國有史以來建造的最大船艦，專家認為，它們也是僅次於美國，世界上最強的航母。它們採用了滑躍飛行甲板，艦載機主要為36-40架短距起飛垂直降落的F-35B。

此外，它們採用了先進的綜合電力推進系統，電子系統與武裝方面，礙於預算拮据，自衛武裝僅有密集陣+機炮。首艦艦伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth，R08）已於2014年7月8日下水，可望於2017年服役，而二號艦威爾斯親王號（HMS Prince of Wales，R09）仍在建造，預定2020年服役。不過，浩漢防務指出，未來由於經費、動力系統及艦載機的不確定性，它們的服役之路難免坎坷。

「維克蘭特」號航母是印度的第一艘國產航母，長260米，排水量約4萬噸，最高航速28節，可搭載30餘架艦載機，2008年開建至今已下水多次，預計將於2018年服役。

雖說它是印度國產航母，但由法國設計藍圖，搭載的是俄羅斯戰機，部分設計由義大利説明完成，無論是武器或電子系統都是大雜燴，目前戰力無法估計。

而中國的001A型航母，是中國第一型國產航母。網上的照片顯示，001A型下水在即。它設計源自中國的首艘航母「遼寧艦」，001A的誕生，是為了因應中國政策與和海軍迫切的需求。新航母融入了中國海軍大量新裝備與新技術，戰鬥力比遼寧艦強。它是仍採用滑躍式起飛方式的蒸汽動力航母，排水量約6萬多噸，而艦載機則沿用遼寧艦上的殲15，以及其他型號的直升機，搭載數量約為36架以上。

而在電子武器系統上，它使用了中國自製的新型艦載有源相控陣雷達，適當的防衛措施在於體現「攻防一體」的目標。分析認為，新航母將2年左右將服役。

分析指出，就戰力而言，美國的三艘「福特」級航母鐵定第一，而印度「維克蘭特」號航母不管從噸位，還是載機數量來說，肯定墊底。至於中國的001A型航母與英國的「女王」噸位接近，而「女王」用的是綜合電推動力，非常先進，但尚未實戰，加上英、美這類航母仍有大量問題存在，仍待改進。

目前「遼寧」號標準艦載機配置為24架殲-15和16架直升機，如果含機庫和飛行甲板，001A型的艦載機量能比「遼寧」號的搭載量提升約10%，那001A型的任務靈活性比起「遼寧」號將有較顯著的提升，不過這個問題只能等到該艦服役後才能得到驗證。

分析指出，從從外觀看來，「女王」與001A型最顯著的差異，第一是採用了雙艦島設計，第二是飛行甲板更短更寬。對於「女王」的雙艦島設計，目前褒貶不一。有人認為，這種設計能夠得航空與航海艦橋獲得更有效率的區分，同時劍橋之間的空間可用作停機區，增加甲板使用面積。而反對者則認為，這種設計破壞了甲板的完整性，使得停機區太瑣碎，提高了調度難度。

相較之下，「女王」的飛行甲板設計比起001A型更勝一籌。通過採用較寬的飛行甲板設計，「女王」級的飛行甲板面積顯著優於001A型，這可以提升艦載機的調度效率。不過，目前英國海軍只計劃為「伊莉莎白女王」級配備30架左右的F-35B戰鬥機，以及10架左右的EH-101直升機，使得「女王」級相比於001A型在艦載機搭載能力方面的優勢難以發揮。

(中時電子報)