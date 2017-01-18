黨工陳抗衝進政院大門 噴漆叫囂「林全出來！」
國民黨黨工因年前恐領不到薪水，大約七、八人今天下午三時，突然衝進行政院廣場，且直驅進入行政院正門大廳，並上樓梯往二樓林全辦公室的樓梯間噴漆，由於當時正值警衛中隊交班之際，也事出突然，一時間並未有足夠警力擋住，衝進行政院大廳噴漆的黨工後來都被帶往警衛中隊訊問，稍後政院4:30將譴責黨工侵犯破壞公物。
今天下午三時左右，少數黨工利用行政院靠忠孝東路喜來登那個二號門，騎摩托車及Ubike衝進行政院廣場，但因事出太突然，門口少數二、三名警衛完全擋不住，黨工們更火速丟下交通工具，往行政院正門大廳長驅直入，雖然警衛企業攔下，部分黨工仍突破封鎖線，衝上大廳樓梯間噴漆。後來遭優勢警力合架走，黨工還沿路喊「林全下來！」樓上三長辦公室聽得一清二楚。
國民黨行管會主委邱大展日前才表示，黨產會主委顧立雄口頭答應17日將開會討論解凍國民黨帳戶，以支付黨工薪資、年終與考績獎金，但今天卻接到通知，會議將延至下週。就時程估算，黨務工作同仁希望年前相關薪資能入帳的機會已不大，希望黨產會考慮國民黨員工生計問題，讓員工能夠過個好年。
(工商)
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