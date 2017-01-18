遠航一之鄉關懷偏鄉 春節愛心送家扶

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遠東航空「愛心專機」今天飛抵金門，由遠航副總經理盧紀融代表董事長張綱維致贈一之鄉禮盒給金門家扶中心，讓本地弱勢兒童和家庭提前感受到春節的溫暖和新年的喜慶氣氛。

捐贈儀式下午在金門家扶中心舉行，由台灣兒童暨家扶基金會金門分事務所扶幼主委李根遠和家扶中心主任李桂平共同代表受贈。

遠東航空副總經理盧紀融表示，遠航與金門家扶中心合作由來已久，去年的「家點希望、轉動幸扶」扶幼助學愛心園遊會義賣活動，遠航更是主動號召全公司員工一起共襄盛舉；更貼心的是，現場經由美麗的空服員叫賣，短短半天就募得新台幣4萬多元，當天義賣所得並全數捐贈給金門家扶中心。

遠東航空表示，長期投入偏鄉弱勢、社會關懷公益活動，並與長期合作的優質企業一之鄉一起參與公益，此舉除了善盡企業社會責任，同時也想透過這樣的活動拋磚引玉，呼籲更多企業與個人加入愛心的行列。

李桂平感謝遠航繼去年寒冬送暖後，今年再次不辭老遠送來珍貴賀禮，嘉惠金門弱勢兒童和家庭，讓受贈者十分開心。

遠航今天贈禮家扶中心也是繼最近送愛心到嘉義基督教救助協會1919陪讀班，以及澎湖家扶中心後，再次的善舉。盧紀融期盼能讓金門弱勢兒童和家庭感受到春節的溫暖。1060118

(中央社)