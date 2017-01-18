打造車站蛋黃區 高市推土地重劃

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結合高雄火車站再造工程，高雄市今天辦理第71期重劃工程動土，可提供高雄車站精華的「蛋黃」區車站專用地，為車站及運轉中心提供建築基地，成為最重要的交通樞紐。

第71期重劃工程動土後，高雄市可以取得近9公頃公共設施用地，高市府打算佈設長15公尺的綠園道，同時開闢15條貫通道路，可以提供高雄火車站更暢達的環境。

71期重劃區面積約25公頃，位於高雄火車站及站體兩側鐵道延伸範圍內，南到建國二路、北是九如二路，東起民族一路西至哈爾濱街，台鐵是最大的地主，另有部分私人土地。

市長陳菊主持動土儀式指出，市府挹注超過新台幣20億開發經費，將有9公頃園道、公園、公共設施，完工後連貫南北都市紋理，未來鐵路串聯10個新車站，加上車站週邊商業發展腹地，可提升土地價值並帶動地方繁榮。

陳菊表示，近千億元建設鐵路地下化全面展開，交通部也允諾台鐵園道土地無償提供給高雄市，讓高雄市省下62億元，園道上建設經費42億多元，一併納入整體計畫，這對高雄景觀再造及交通運輸是關鍵的一步。

地政局說，71期重劃工程將提供新高雄車站最精華土地，為車站及運轉中心提供建築基地，車站周邊的「蛋白」區則提供未來商業發展的腹地及公共設施。1060118

(中央社)