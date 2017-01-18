黨工自救會衝行政院噴漆　警方留置9人

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抗議行政院黨產會清算黨產的國民黨工自救會，今天下午突然以騎單車、機車方式，衝入行政院並用噴漆噴字，警方目前已留置9人。

警方表示，抗議民眾共9人，8人騎單車，1人騎機車，衝入行政院後，使用噴漆噴字。為了避免衝突擴大，警方立即把人制服，並暫時留置。1060118

(中央社)