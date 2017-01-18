國民黨工闖行政院 9人遭警衛留置

我要評比

國民黨工自救會數名成員今天下午無預警衝進行政院內，隨即遭院內警衛壓制，目前有9人被留置在行政院警衛中隊。

國民黨工自救會因抗議行政院不當黨產處理委員會清算黨產，已多日在黨產會前靜坐抗議，下午數名成員突然轉往行政院抗議，一面高喊「林全出來！勞工活不下去！」一面衝進政院大門與主建物，並撒冥紙與在牆上噴漆。

不過，當黨工企圖衝上樓梯時，遭政院內警衛壓制，目前有9人被留置在行政院警衛中隊調查。1060118

(中央社)