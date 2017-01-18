田弘茂：秉持求同存異 持續對陸釋善意

海基會董事長田弘茂今天說，兩岸僵局能否解套，政府一直採取「不預設政治前提」、「相互尊重」及「開放創新」的立場；未來仍然秉持求同存異的一貫立場，持續向對岸釋出善意。

海峽交流基金會今天舉行媒體年終餐敘，這也是田弘茂自去年9月出任海基會董事長後首次與媒體餐敘，他在致詞時作上述表示。他並表示，若時機合適，期待和大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘在金門見面。

田弘茂表示，自政黨輪替以來，兩岸關係逐漸呈現反向的發展趨勢，政府高層所提出的各種磨合的建議，未被陸方接受，形成難解的僵局。川普正式就任美國總統後，也會影響兩岸關係趨於複雜。

他說，「對此我們當然必須審慎因應」，整體情勢未必如同部分人士所認定的那麼嚴重。田弘茂表示，身為海基會董事長，期許全會上下做好兩岸交流相關的各項工作，尋求兩岸融冰的契機。

他指出，兩岸僵局能否解套，政府一直採取「不預設政治前提」、「相互尊重」及「開放創新」的立場，持續釋放善意，希望營造友善的對話環境，開啟雙方的溝通與合作。

田弘茂表示，相信事在人為，雙方只要有誠意，就應該坐下來探討出一個創新而與時俱進的表述方式，走出第一步，重新修補並恢復這座連接兩岸的橋梁，使機制化的交流回到常規化的途徑。

他提到，金門是兩岸接觸的最前線，見證兩岸交流30年來風風雨雨之下所展現的成果，金門與對岸的多樣化連結具有特殊的歷史意義。

田弘茂接著表示，陳德銘曾3度來訪台灣，但還沒有去過金門，若時機合適，很期待和他見面，或許可以考慮會面地點從金門開始，希望大陸方面慎重考慮這項提議。

對於未來的兩岸關係，田弘茂指出，將秉持求同存異的一貫立場，持續釋出善意。

他說，誠如智者所云，人心是相互的，你讓別人一步，別人才會敬你一尺。人心如路，越計較，越狹窄；越寬容，越寬闊。寬容，貌似是讓別人，實際是給自己的心開拓道路。

他並提到已故大陸海協會前會長汪道涵曾經引用詩句，「潮平兩岸闊，風正一帆懸」表達對兩岸關係發展的憧憬。田弘茂盼望雙方能秉持初衷，讓兩岸關係低盪的狀態能早日獲得改善，共同尋找和諧繁榮的情境。1060118

(中央社)