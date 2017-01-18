讚賞亞洲棒球態度 史耐德談起1984年奧運
中信兄弟新總教練史耐德，正式加入球隊陣中，今如火如荼與球隊展開春訓，擁有豐富球員與教練經驗，第一次與台灣的緣份是1984年洛杉磯奧運，對上中華隊，也令他印象深刻。
史耐德說：「那是洛杉磯奧運的第一場比賽，由中華隊對上美國，當時美國以2比1勝出，中華隊不管投手與防守方面都非常好，相當重視比賽的態度值得學習， 我也向自己也在打球的孩子說，如果對上亞洲球隊一定要好好學習。」
雖然首次來到亞洲擔任總教練，不過在美國時期也常與亞洲球員共識，史耐德表示，在大聯盟時期跟鈴木一朗與岩隈久志，還有崔志萬，亞洲球員的打球態度真的很積極很棒，很開心能夠來到台灣擔任總教練。
另外在擔任水手小聯盟教練時，史耐德也曾與蔣智賢有一面之緣，他回應，印象蔣智賢是力量型的打者，身體相當壯碩，不過他之前是外野手，回台灣則擔任內野守備，會花心思仔細調整他的內野守備。
(中時電子報)
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