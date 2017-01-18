台糖百年巡道車在日初登場 意義重大

高雄市立歷史博物館與日本姊妹館原鐵道模型博物館共同策劃的「窄軌王國—台灣輕便鐵道特展」今天在橫濱登場，最特別的是從台灣搬來1輛約100年歷史的巡道車。

「窄軌王國—台灣輕便鐵道特展」今天上午在位於橫濱的原鐵道模型博物館舉辦開幕典禮及台糖烏樹林園區的巡道車111號的揭幕儀式。

駐日代表謝長廷、高雄市立歷史博物館館長楊仙妃、原鐵道模型博物館館長原美津子、副館長原丈人、亞太遺產暨旅遊鐵道組織副代表謝明勳、台糖副總經理陳秀姬等出席開幕剪綵儀式。

謝長廷在致詞時表示，台灣和日本淵源深，有深厚的情誼，許多領域交流密切，去年台日之間人員往來達600萬人次，有很多歷史、生活、文化共享，尤其是鐵道文化，希望透過此次的特展，讓更多日本人了解台灣的生活情況、台日之間的情誼。

楊仙妃致詞時表示，台灣窄軌的興起與製糖運輸的發展有很大的關係，台灣「窄軌王國」是在1950到1970年代，當時鐵路的總長度將近3000公里，年載運人數曾達2300萬人次。當時的官鐵，也就是台灣鐵道局的路線也僅不過約1000公里。

她表示，這次的特展，特別展出台灣糖業鐵路（糖鐵）線路圖，大概是1970年代的紀錄，透過這張圖可看到當時台灣的糖鐵分佈在台灣城鄉之間的情形。

這次跨海展出台灣鐵道文物中，以台糖烏樹林園區巡道車111號最受矚目。這輛巡道車1921年產自台灣製糖株式會社蕭壟糖廠，是早期糖廠的長官巡視蔗田時搭乘的專車，後來還被用來當成員工結婚的禮車。儘管車齡近百，仍可動態展示，是台灣特有的輕便鐵路「五分車」鐵道文化的經典代表。

鐵道專家謝明勳表示，台灣的輕便鐵路是日本的鐵道迷很喜歡、對台灣的一個印象，所以在原鐵道模型博物館做這項特展，是希望將台日之間的關係連結起來。比較特別的是這次把烏樹林糖廠的巡道車運到橫濱來，這在歷史上是很有意義的。

今天這輛置放在原鐵道模型博物館1樓廣場前的巡道車舉行揭幕儀式的瞬間，在場的人士眼睛為之一亮。除此之外，原鐵道模型博物館的2樓展場有台糖鐵路的車票、時刻表等珍貴文物展出，並重現早期烏樹林站木造車站。特展展期到3月12日為止。1060118

(中央社)