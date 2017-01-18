網購外來種螞蟻牟利 恐危台灣生態環境
苗栗縣警察局刑警大隊今天逮捕35歲劉姓男子，涉嫌透過網購，從中國大陸買進外來種螞蟻，再以3倍價格轉賣牟利，生物學者指出，若這些螞蟻遭棄養，可能危害台灣生態環境。
苗栗警方去年底接獲農委會動植物防疫檢疫局通報，設籍苗栗縣35歲劉姓男子遭檢舉在不公開臉書社團「螞蟻愛好區」販售外來種螞蟻，刑警大隊科偵組偵查發現劉男去年6月就曾遭海關查獲，經蒐集相關資料，今天持搜索票前往劉男住處，當場查獲1115隻不同種類的外來種螞蟻。
警方指出，這些螞蟻產地分別在南歐、中國大陸新疆等地區，品種有「野蠻」、「紅黑」、「針毛」、「突厥」等4種，其中以「紅黑」螞蟻最為凶悍，咬傷人可能造成紅腫，需長達2天以上才會消退。
劉男供稱，外來蟻都是在淘寶網上，以1窩新台幣200至500元價格購買，經物流方式進入台灣，經自行飼養，再透過臉書社團以3倍價格轉售牟利，1年多來已賣出10窩左右。
刑警大隊特地請來國立彰化師範大學生物學系副教授林宗岐前往協助調查勘驗，確定物種包括野蠻、針毛（收獲蟻）、紅黑（擬家蟻）、突厥、大頭弓背、全黃（巨山蟻），其中收獲蟻、大頭弓背蟻會危害本土農作物。
林宗岐指出，玩家通常採1窩10隻包含蟻后進行買賣，當成寵物或景觀的方式飼養；這些外來蟻多是吃種子，所吃的種子沒有特定種類，在國外認定是「農業害蟲」，因此台灣很多植物都可能成為牠的食物，若遭到棄養或不慎外流，不但可能造成農業上危害，更恐怕影響台灣生態環境。
警方表示，劉男違法輸入行為恐將嚴重影響台灣農業生產及生態環境，訊後依違反植物防疫檢疫法移送偵辦，依法可處3年以下有期徒刑、拘役或併科15萬元以下罰金。1060118
(中央社)
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