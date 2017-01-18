中台灣元宵燈會 雙主燈秀鳳凰花開
2017中台灣元宵燈會2月5日至19日在台中公園及清水港區藝術中心登場，台中、清水各有12公尺高的「鳳」、「凰」主燈，每個整點的主燈秀「鳳凰花開」，將帶給民眾感官新體驗。
台中市觀光旅遊局長陳盛山表示，台中公園日月湖日前完成清淤，2月5日結合燈會一起開放，讓民眾賞花燈外，也能看到清淤的成果。
此外，台灣燈會11日在雲林開燈，中台灣元宵燈會將比台灣燈會早6天，台中已做好遊程規劃向國外旅客推廣，讓旅客中進中出，來一趟中台灣欣賞兩場花燈盛會，台中旅宿業者也備戰迎接眾多國際旅客。
主燈設計師雕塑家賴冠仲指出，今年加入東方元素，以百鳥之王鳳凰為雞年主題燈，台中公園是雄性的「鳳」，以黃色調凸顯雄性氣魄；清水是「凰」，以紅粉色呈現雌性柔美，兩主燈與小提燈色系相仿；而「鳳凰花開」主燈秀每晚7時至10時每個整點將同步於雙燈區開演，除了燈光，為呼應花博，還結合花香煙霧，非常特別。1060118
(中央社)
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