新聞深喉嚨》綠委助理酒駕關說還嗆警 68席真的太多了！

中天新聞提供

大陸黨媒《環球時報》昨日刊出前國防部副部長林中斌專訪，他認為解放軍不見血的「點穴戰」能讓台灣指揮系統癱瘓，台灣非常難抵擋，「只是48小時或72小時時間的不同」。但他也認為，和平統一可能性絕對存在，只是時候未到。《環球時報》17日在7版以四分之三的版面刊登這篇專訪。標題為「聽台灣前防長坦誠談武統」。報導並形容他是「島內為數不多的解放軍研究專家，對兩岸及國際事務有獨到見解，曾準確預測1996年的台海危機和多

次美國大選結果」。有關大陸武統論近期為何高漲，林中斌認為，鐵桿台獨分子和深綠對蔡英文總統的印象是後來才入黨的「外人」，所以很多對大陸的反彈來自他們。林中斌看好兩岸和平統一，一是人民對蔡英文總統的不滿意程度已超過滿意程度。二是國際關係的制約，美國政治惡鬥，保護台灣心有餘而力不足。台灣內部對於統一的想法處於轉變中，民進黨執政後，中間選民與部分民進黨支持者開始失望。

中天新聞提供

「說不定跟大陸統一還好一點」，這種言論在台灣不時出現，但不是公開場合。這篇專訪值得注意的，一是林中斌曾經擔任民進黨政府的國防部副部長，這立場幾乎已經完全是「統派」；其二，是《環球時報》過去一段時間都在嗆聲「武統」，這篇似乎有軟化重談「和統」的意味，該怎麼看待？

中天新聞提供

民進黨立法委員葉宜津國會辦公室執行長陳昭彰，16日晚間與友人在新北市三重聚餐後，在場的立委高志鵬前助理張志維到停車場開車時，被巡邏警員發現涉嫌酒駕，但張男拒絕酒測還與警員拉扯，被上銬依妨害公務罪嫌帶回偵訊。不料陳昭彰竟跑到派出所嗆警，揚言：「要署長陳國恩到立法院專案報告」！消息曝光後，葉宜津先在17日晚間發書面聲明道歉，並立即開除陳昭彰，18日又三度鞠躬道歉。看清楚了嗎？一個立委助理就跩的跟個二五八萬似的，國會囊括68+1席，地方中央完全執政的民進黨，囂張你又奈他何？

民進黨立委段宜康17日在臉書發言，指拒絕理性討論而圍堵年金會場、總統府、立法院的人令人厭惡，並說「包圍愈多次，會不會砍得更凶呀」？一場年金改革國是會議，光是個開會時間地點，就可以一改再改三改，最後改到總統府內開，而最扯的是，這顯然是為了迴避軍公教集結抗議，因為22日當天府前路權已經被借走舉辦「寒士尾牙」，上回官員把女警推出來當「人肉盾牌」，這回竟然要躲在弱勢背後？可不可恥啊？而說要溝通的，副總統陳建仁玩「小畫家」圖解年改，但觀念根本錯誤；政委林萬億躲得不見人影，不跟軍公教面對面，卻接受特定顏色的媒體「討拍」兼「放話」，18日聲稱會去立法院溝通，卻只排定跟民進黨立委溝通，最後又不去了！這就是新政府要改革的嘴臉，有這樣的官老爺，大委員「上樑」不正，能怪立委助理「下樑」歪了嗎？

但若說到官威很大，還是首推蔡總統！台北市中樞開始強化衛戍任務「應急制變」與反恐能量，憲兵指揮部本月為負責總統府、總統官邸與國防部所屬機敏處所衛戍憲兵持用的槍枝，將原本陽春的T-91步槍，加裝格鬥式避火罩、紅外線瞄準鏡、槍燈與直立式握把等設備，全天候配備，要讓衛哨晚上有遠距瞄準能力、必要能臥射，大幅賦予憲兵衛哨近、遠距的戰鬥能力到了「反恐」的等級。還有憲兵將領表示，負責總統府、總統官邸衛戍任務的憲兵211、332營，目前已針對使用紅外線瞄準鏡展開射擊訓練。

中天新聞提供

若再遭逢張德政駕駛大卡車衝撞總統府類似事件的話，將「二話不說，立即開槍反制」！小小草民真的很想問一句耶，蔡總統上任這短短幾個月換了三次車，新車要價2500萬元，比照德國總理梅克爾等級，能防毒氣又防地雷。新家要裝修半年，府前要布置「反恐」兵力，到底是有什麼天大的威脅，讓蔡總統覺得這麼不安全嗎？DPPers整天攻擊馬前總統「民調9.2%」，「天怒人怨」，但馬前總統也沒像蔡總統這麼怕死啊！

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。

(中時電子報)