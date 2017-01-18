好厝邊！中市西屯區家庭福利服務中心揭牌

台中市府社會局長呂建德（左二起）、市長夫人廖婉如、市議員陳淑華、西屯區長何國裕等人，一起為西屯區家庭福利服務中心揭牌。（盧金足攝）

市長夫人廖婉如（左）與小朋友親切互動，小朋友聽得全神貫注。（盧金足攝）

「托育一條龍讓小朋友快樂成長！」市長夫人廖婉如（中）希望讓服務遍佈全市各區公所與鄰里地區。（盧金足攝）

台中市長夫人廖婉如今天（18日）為西屯區家庭福利服務中心舉行揭牌，廖婉如說，要讓「家庭中心成為社區的好厝邊！」社會局長呂建德表示，全市要設14區家庭中心，目前已設10區，今年將達14區，以即時性和在地性為服務目標。

社會局今天成立「西屯區家庭福利服務中心」也是全市第10處家庭福利服務中心，由廖婉如、呂建德、西屯區長何國裕、市議員陳淑華等人共同揭牌。

廖婉如表示，好的福利政策需要好的行動與服務，透過家庭福利服務中心，貼近在地需求，提供家庭諮詢服務、親職教育、弱勢家庭輔導轉介等多元服務，盼照顧家庭內每一位成員，成為社區的好厝邊。

台中市目前有大甲區、沙鹿區、霧峰區、太平區、豐原區、北區、北屯區、西區及石岡區等9區家庭福利服務中心，今日西屯區家庭福利服務中心揭牌啟用，成為第10處家庭福利服務中心。

廖婉如指出，市府致力於提供社會福利，前陣子研考會所舉辦的前10大有感政策票選活動，社會局托育、托老一條龍等多項政策皆名列前茅，她比喻社會局與民政局如同家庭中的母親角色，扮演提供孩子教育、兒童福利等各種社福媒合服務，讓孩子需求能夠被滿足，健康快樂地成長。

呂建德對家庭福利服務中心歡喜「入厝」，感謝西屯區公所願意提供六樓廠所作為家庭中心服務據點，家庭中心設置於區公所內，能更快速地提供市民與市府橫向聯繫與溝通，提供民眾即時性的福利資訊與服務。

「有民眾在的地方，就有市府以菩薩聞聲救苦的服務！」呂建德強調，社會局的服務不是只在市府大樓，而是走到各區里，落實行動市府觀念。

他也指出，社會局今年預計將再擴增烏日區、南區、南屯區及大雅區等4個服務中心，讓台中市家庭福利服務中心增加為14個，預計今年可全數設置完成，讓服務遍佈全市各區公所與鄰里地區，傾聽民眾聲音。

陳淑華說，市府不論是托育、托老一條龍、到全台首創的女兒館，從老到少希望能照顧到家庭每一位成員，提供更即時、在地與便利的服務，尤其在社會安全網架構下，家庭是最重要一環，期許市府持續提供最體貼的服務，協助社會上需要幫助的民眾。

廖婉如到家庭福利服務中心參觀時，特別贈送幼兒園小朋友彩色筆當作新年禮物，也建議社會局與西屯區公所可邀請擅長各種才藝或具有豐富人生經驗的媽媽們，利用中心內的教室開課，打破過去長期聘請專家或達人教學的刻版作法，讓媽媽們人生更加多采多姿，也更具有成就感。

社會局表示，家庭福利服務中心的成立，就是希望以「家」為單位，照顧到家庭內每一位成員，提供家庭諮詢服務、個案管理、團體活動、親職教育、社區宣導及社區活動等多元福利服務，進而整合及運用在地社區資源，發揮家庭中心功能。

(中時)