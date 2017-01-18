劉德華墜馬 公司發聲證實「盤骨撕裂傷」
天王劉德華今(18日)驚傳在泰國拍廣告，發生墜馬意外，將搭醫療專機返港，剛剛劉德華公司發聲明，還原劉德華傷勢是「盤骨有撕裂傷」，目前醫療團隊正照顧著他，請外界不用擔心。
劉德華本周一前往泰國拍廣告，今傳出因馬兒失控，導致劉德華從馬上摔下，腰脊骨裂，傷勢頗為嚴重。剛剛亨泰寰宇有限公司發聲表示，劉德華確實因工作受傷，「從馬背上摔了下來，造成盤骨有撕裂傷」，也不忘安撫粉絲說：「劉先生目前有醫療團隊妥善的照顧著，目前一切平安」。
而據《蘋果日報》報導，多年前曾在大連發生同樣墜馬意外的林志玲，剛剛聽聞劉德華受傷相當驚訝，「非常震驚怎麼會出事！」並以過來人身分說：「會很疼～但華哥是大家的英雄一定要快快好起來！～只要聽醫生的～復健～一定會好起來」，《on.cc東網》則報導，劉德華搭的醫療專機，今傍晚將會抵達香港。
公司聲明如下：
各位媒體及所有關心的朋友：
劉德華先生於2017年1月17日在泰國拍攝廣告片時，出了點意外，從馬背上摔了下來，造成盤骨有撕裂傷。
劉先生目前有醫療團隊妥善的照顧著，目前一切平安。
請大家不用擔心。
也謝謝大家的關心。
亨泰寰宇有限公司
(中時電子報)
關鍵字：劉德華
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。