劉德華墜馬 公司發聲證實「盤骨撕裂傷」

劉德華墜馬，盤骨受撕裂傷。（圖／中時資料照片）

林志玲曾遇墜馬意外，剛得知劉德華受傷相當震驚。（圖／中時資料照片）

天王劉德華今(18日)驚傳在泰國拍廣告，發生墜馬意外，將搭醫療專機返港，剛剛劉德華公司發聲明，還原劉德華傷勢是「盤骨有撕裂傷」，目前醫療團隊正照顧著他，請外界不用擔心。

劉德華本周一前往泰國拍廣告，今傳出因馬兒失控，導致劉德華從馬上摔下，腰脊骨裂，傷勢頗為嚴重。剛剛亨泰寰宇有限公司發聲表示，劉德華確實因工作受傷，「從馬背上摔了下來，造成盤骨有撕裂傷」，也不忘安撫粉絲說：「劉先生目前有醫療團隊妥善的照顧著，目前一切平安」。

而據《蘋果日報》報導，多年前曾在大連發生同樣墜馬意外的林志玲，剛剛聽聞劉德華受傷相當驚訝，「非常震驚怎麼會出事！」並以過來人身分說：「會很疼～但華哥是大家的英雄一定要快快好起來！～只要聽醫生的～復健～一定會好起來」，《on.cc東網》則報導，劉德華搭的醫療專機，今傍晚將會抵達香港。

公司聲明如下：

各位媒體及所有關心的朋友：

劉德華先生於2017年1月17日在泰國拍攝廣告片時，出了點意外，從馬背上摔了下來，造成盤骨有撕裂傷。

劉先生目前有醫療團隊妥善的照顧著，目前一切平安。

請大家不用擔心。

也謝謝大家的關心。

亨泰寰宇有限公司

(中時電子報)