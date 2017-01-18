中市抽驗校園團膳 2菜餚5食材不合格

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台中市衛生局今天公布105學年度上學期校園團膳抽驗總結果，共抽驗菜餚291件，2件複驗不合格；食材抽驗160件，5件不合格。

衛生局指出，這次校園團膳「菜餚」總計抽驗291件，20件初驗與規定不符（標準：大腸桿菌陰性、大腸桿菌群<1000MPN/mL），經派員輔導製程衛生後再複抽，其中2件菜餚複驗仍不合格，分別是供應清水區清水國中的侑芳食品廠，以及供應太平區新平國小的貝佳實業有限公司。

衛生局表示，已對這2間餐盒食品製造廠依違反食安法裁罰處分，並列入加強抽驗名單，維護校園飲食安全。

另外，衛生局也針對校園團膳各式「食材」抽驗，包含蔬果、生鮮肉品、加工丸子、豆乾等，依產品屬性檢驗，檢驗結果5件不合格，其中3件是在台中果菜運銷股份有限公司(中清果菜市場)抽驗的「空心菜」，均檢出賽座滅(Cyazofamid)農藥殘留超標（標準<0.01ppm），經查為台中市農民供應，已移請台中市農業局後續處理。

衛生局指出，另1件「黃蘿蔔」是在嘉美食品行抽驗，檢出苯甲酸0.68g/kg(標準<0.6g/kg)超標、1件「豆干」在弼樂軒實業有限公司(中泰商行)抽驗，檢出過氧化氫陽性（標準:陰性）；此2件違規產品已移請南投縣衛生局及雲林縣衛生局調查。1060118

(中央社)