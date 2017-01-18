走春懷舊老台灣 誠品文青之旅聽故事

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過年走春何處去？全台誠品書店串連懷舊風情，新進駐的宜蘭「傳藝慢閃店」緬懷古早日常、3周年慶的虎尾店充滿懷舊風、誠品生活高醫店重新詮釋眷村老屋故事。

懷念純樸的台灣味嗎？宜蘭傳統文化園區1月21日推出「燈籠節」重新開園，誠品書店將以「傳藝慢閃店」進駐，推出大手小手點燈籠、猜燈謎、擲寶趣等多項傳統活動。

誠品書店「傳藝慢閃店」於「匠師繪本書」系列活動中，搬入繪本《宜蘭匠師》「囡仔坐揪夥，亭仔腳聽大人講古」場景，邀請讀者一同緬懷古早的美好日常。21日開幕當日，於宜蘭默默耕耘20多年的建築師黃聲遠，將現身傳藝慢閃店與讀者分享新書《在田中央》，講述當代宜蘭青春、在地建築故事。

誠品虎尾店3週年慶同樣充滿懷舊風，趣味活動開春動腦猜燈謎登場，適逢2017台灣燈會在雲林，誠品書店邀請燈會吉祥物「奇萌籽」在1月22日、2月5日大駕光臨。

南台灣藝文走春，可以到誠品生活高醫店藝空間，「2017年藝術家徵選計畫」以「親愛的」為概念，提供創作者發揮創意、嶄露頭角的平台。即日起至3月31日邀請新銳藝術家艾克斯策劃「眷。戀」攝影展，透過攝影與環境素材，重新詮釋眷村老屋的故事與生命，民眾分享心愛照片，藝術家將現場拼貼為藝術創作。

台南文化中心店則舉辦人氣郵務士李翔的「差差工作日誌 台南在地時光」攝影展，捕捉他每天奔馳數十萬公里所見的人文風光，以及送信工作中與民眾的最美互動。1060118

(中央社)