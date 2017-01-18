澎湖偏鄉持刀搶案 封姓陸配坦承自導謊報
澎湖西嶼偏鄉的竹灣小漁村，4日傳出兩名蒙面歹徒持刀侵入蔡姓民宅行搶陸配封姓女子財物案，澎湖白沙警方專案小組經過近半個月的追查求證，封姓女子初步坦承謊報案。
警方調查指出，封姓女子所稱被兩名蒙面歹徒搶走現款新台幣16萬元和4萬餘元的人民幣（折合新台幣18萬餘元），經查曾分多次匯回大陸，警方今天搜索取得相關的物證，封女在警訊時初步坦承謊報，專案小組為慎重起見，再進行偵訊。
澎湖白沙分局長張文川表示，這起在澎湖離島偏鄉少見的蒙面歹徒持刀搶劫案，是發生在4日晚上6時30分許，蔡姓船長等人出海作業，家中僅剩陸配和年幼女兒，封姓陸配報案指出兩名蒙面歹徒戴帽持水果刀，見蔡宅大門未鎖闖入，搶走家中準備作為漁船加油的16萬元和過年準備帶回大陸的人民幣4萬餘元後，趁黑後逃。1060118
(中央社)
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