年關將屆 水噹噹關懷協會寒冬送暖

我要評比

年關將屆，台中市水噹噹關懷協會等多個愛心單位，今天在南區正義街舉辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，發送400份民生物資與慰問金給弱勢戶，讓弱勢戶提早感受年節溫馨氣氛。

為發揮人飢己飢、人溺己溺精神，台中市社會局結合包括台中市水噹噹關懷協會、南區國光里辦公處、光榮慈善基金會、嘉篁企業公司、森鐵鋼鐵公司、廣記肉鬆專賣店、維力食品工業公司等多個社會團體及企業，舉辦寒冬送暖活動，提供民生物資及慰問金，讓弱勢邊緣戶能安心過個好年。

台中市水噹噹關懷協會理事長、市議員邱素貞表示，現場準備了400份白米、麵線、泡麵、雞蛋麵、肉鬆、玉米罐等民生物資，以及慰問金新台幣1000元，發送東區、南區未獲政府補助的邊緣戶，現場還準備熱呼呼台灣小吃，讓弱勢戶感受溫馨氣氛。

邱素貞指出，雖然募集物資有些辛苦，但看到能幫助這麼多弱勢家庭，再辛苦都值得。

領到物資的弱勢民眾則說，年節將至，這些救濟物資確實給了他們很大幫助，心裡非常開心，也滿懷感激。1060118

(中央社)