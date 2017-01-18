鄭爽為情街頭爆哭？爽爸：找不到路而已

鄭爽被目擊在街頭講電話講到哭。（圖／取材自全明星探）

鄭爽父親發文解釋女兒是因為找不到路著急才哭。（圖／取材自鄭成華微博）

大陸女星鄭爽傳出分手胡彥斌後，整整消失2個月，近來才終於被目擊現身上海機場，沒想到走在街頭講電話時，卻突然獨自在街頭落淚，引來外界聯想是否與感情有關，對此，鄭爽父親作出回應，稱女兒是因找不到路。

鄭爽近日被陸媒《全明星探》拍到一人抵達上海機場，氣色看來有點虛弱，仍親切地和粉絲聊天互動，接著到速食店解決晚餐，待了3個小時後，步出店外就在街頭講電話，通完第一通電話後，再撥起第二通電話，沒想到講著講著就當街落淚，落寞的樣子讓粉絲看了相當心疼。

對此，外界紛紛揣測鄭爽可能是因為胡彥斌而傷心，而鄭爽父親鄭成華稍早即在微博替女兒解釋，「小爽一時著急找不到路而已，轉很多地方因為想選最喜歡的辦公地址」，且不忘感謝媒體們的關心，最後還搞笑虧女兒又買玩具，「尊重你相信女就是最好的老爸啦」流露愛女心切的心情。

(中時電子報)