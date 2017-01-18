全國啦啦隊錦標賽 台中家商奪佳績

台中家商「中家狼競技啦啦隊」參加全國啦啦隊錦標賽，奪下好成績。(林欣儀攝)

全國啦啦隊錦標賽日前落幕，台中家商「中家狼競技啦啦隊」在緊迫的時間內，透過不斷努力練習，奪下好成績，在高中組指定動作項目中榮獲第一名、技巧項目獲高中混合甲組第一名，讓學生相當興奮，直呼「辛苦沒白費」。

啦啦隊員彭昱綺表示，「中家狼競技啦啦隊」隊員人數少，但氣勢如虹，因比賽前的練習時間緊迫，大家只能利用放學後時間不斷練習，很多人練到遍體麟傷，但絕不喊苦，終於在本次比賽苦盡甘來，脫穎而出。

「沒有最好，只有更好！」教練葉明璋強調，每次帶領同學練習，都要大家應懷著感恩的心，因為沒有學長姊的努力，就沒有今天啦啦隊的成績，每個人除努力練習技巧動作，也要相互支援、幫助，才能完成使命。

不斷的努力有了回報，台中家商奪下2個第一與技巧項目高中全女組第四、技巧高中混合組第六名，成績斐然，校長林怡慧說，期許不久的將來，隊員們能再次創造令人激賞的佳績。

(中時)