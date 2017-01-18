子女照顧父母8大焦慮 台大醫師張勝南出書

台大雲林分院心臟內科醫師張勝南出書《照顧父母》，以醫師觀點解答老齡化社會子女經常產生的焦慮。（周麗蘭攝）

台大雲林分院心臟內科醫師張勝南（中）出書《照顧父母》，以醫師觀點解答老齡化社會子女經常產生的焦慮，內科部主任陳健弘（右）與副院長劉宏輝（左）推薦。（周麗蘭攝）

台大雲林分院心臟內科醫師張勝南出書《照顧父母》，臚列父母的小病痛如何變成大危機。 張勝南醫師的老師、內科部主任陳健弘也表示，雲林縣的老人家就診時交通是一大障礙，怕麻煩子女，結果把肝病變成肝癌、肝硬化而回天乏術，已多度向縣府反映應該要開「醫療路線」專車。

張勝南在台北總院、雲林分院通勤間的火車與高鐵上，完成《照顧父母》一書，取材於看診時病患家屬遇到的問題。

張勝南說，照顧父母的時，子女最焦慮的八個問題是一、囤積各種藥品自己當醫師；二、罹患糖尿病但偏愛甜食；三、對健康食品來者不拒；四、父母健忘還是失智；五、膝蓋不舒服卻又老愛爬山？；六、沒吃完的飯菜一熱再熱；七、越來越固執；八、怕三高而煮得沒滋味。

張勝南表示，過期藥品可能潮濕絕不能吃，也不可自己調劑；糖尿病控制血糖很重要；健康食品與藥物會交互作用仍須小心；失智症要看神經內科；多鼓勵老人家交朋友戶外活動；菜與肉一熱再熱可能變成致癌物；老年人固執可能是因為不敢講實話。

張勝南說，不少父母怕孩子操煩，不敢吐露生小病，等到就醫已經很嚴重，他曾遇過一就醫就送加護病房的例子，包括糖尿病變心肌梗塞、咳成肺炎、高血壓變中風。

內科部主任陳健弘表示，這種狀況在肝病也很常見，就診時已經出現吃不下、腹水、體重減經、腳水腫等末期肝病症狀，交通是老年族群就醫一大障礙，不是不知道罹患肝病，也不是不想就醫，是來不了醫院，希望縣府能設置巡迴各醫療院所的專車。

副院長、神經內科醫師劉宏輝表示，健忘與失智不同，健忘是事後會想起，失智是完全不記得，許多老人家是因為高血壓、高血脂、高血糖引起腦部小中風不自知，累積到一定程度記憶力退化。

劉宏輝說，不過到底是失智還是健忘，門診時會有神經心理的評估，大抵上只要工作沒問題就不必擔心是失智，若是腦血管病變的失智，可服藥改善血管狀況，避免一再小中風，「但是沒有吃了會變聰明的藥，我也很希望有這種藥。」

(中時)