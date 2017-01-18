年前送暖！中市議員邱素貞贈物資給邊緣戶
歲末年終，為讓台中市東、南區的弱勢邊緣民眾能過好年，市議員邱素貞結合台中市水噹噹關懷協會等愛心團體，18日舉辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，其中，與母親相依為命的王姓民眾領到物資與紅包，感動得直說「對家裡幫助很大」。
住在南區國光里的王姓民眾父親前年過世，只剩下她與母親相依為命，因高齡73歲的母親視力不佳且行動不便，平時靠著她打零工維持母女倆生計，生活拮据，上午，她特別帶著媽媽到邱素貞服務處領取物資、紅包，同時享用現場供應的小吃。
逐一拿起打包好的白米、麵線與肉鬆、罐頭等物資，以及每包1千元紅包贈送給弱勢邊緣民眾，邱素貞表示，募集物資雖然有些辛苦，但看到能幫助許多弱勢家庭，就覺得很值得，還有髮型公司派出多位設計師現場義剪，讓弱勢民眾也能漂亮過年。
領取到獲贈的物資，王姓民眾開心表示，幾年前就獲知邱素珍服務處舉辦寒冬送暖活動，但總覺得還有更困苦的人，不好意思申請，希望將機會讓給更需要的人，幾天前接到鄰長送來的領取通知單，真的感覺幫助很大。
(中時)
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