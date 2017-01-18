俗擱大碗年菜超值包 新竹市果菜市場開賣啦

我要評比

新竹農產運銷公司，首推年菜超值包，裡頭包括過年必備15樣新鮮年菜，且1包只要689元，「俗又大碗」。（郭芝函攝）

新竹農產運銷公司，今年首次推出「幸福開運年菜」，專門為沒時間採買年菜的主婦，精心挑選15樣當季新鮮的蔬菜，解決許多市民過年前採買年菜的困擾，豐富多樣的年菜超值包，1套只要689元，限量500份，呼籲有需要的家庭，趕緊來預約訂購。

新竹果菜市場內的蔬果攤商，供應大新竹地區家庭，甚至是連苗栗地區消費者，都遠道採買產地直送的蔬果食材，農產運銷公司總經理倪冠勛說，果菜市場絕對物超所值、品質保證，市場內各種蔬、果、魚、肉、南北貨食材種類繁多，價格又相對低廉，是許多婆媽們買菜首選地。

他說，新竹農產運銷公司，今年特別請果菜市場內的優質攤商，將高麗菜-雪翠、包心白菜、甜玉米、紅黃彩椒、金針菇、鴻禧菇、紅白蘿蔔、美白菇、青蔥、蒜苗、香菜、芥菜等15樣年節所需蔬菜，組合成「超值澎湃蔬菜包」，每套只要689元，限量500份，即日至24日中午12時止，歡迎民眾電話預約訂購。

「超值澎湃蔬菜包」，24、25日分別售出250套，總計500套，售完為止，民眾透過先前電話預約後，親自25日前至新竹果菜市場內現場付款取貨，歡迎有年菜採買需求，又沒有空逛市場的民眾，多加利用這揪甘心服務。

(中時)