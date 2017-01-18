劉德華報平安　馬背摔下盤骨撕裂傷

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香港藝人劉德華傳出拍廣告從馬背摔下受傷，經紀公司今天表示，劉德華從馬背上摔下來，造成盤骨撕裂傷，有醫療團隊妥善照顧，目前一切平安，請大家不用擔心。

劉德華15日抵達泰國曼谷，今天傳出在泰國拍攝廣告墜馬受傷，廣告拍攝工作已暫停，劉德華搭乘醫療專機返回香港治療。

劉德華台灣經紀人轉發經紀公司聲明表示，「劉德華先生於2017年1月17日在泰國拍攝廣告片時，出了點意外，從馬背上摔了下來，造成盤骨有撕裂傷。」

經紀公司說，劉德華有醫療團隊妥善照顧，目前一切平安，請大家不用擔心，也謝謝大家關心。1060118

(中央社)