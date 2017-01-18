美前總統老布希入院 狀況穩定

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我要評比

媒體今天引述美國前總統老布希辦公室幕僚長貝克的話指出，老布希被送往休士頓一間醫院，目前狀況穩定。

貝克（Jean Becker）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）旗下德州休士頓KHOU電視台，高齡92歲的老布希狀況穩定，目前「情況良好」，預計數天後就能返家。

老布希住院原因目前尚不清楚。（譯者：中央社蔡佳伶）1060118

(中央社)