游錫(方方土)率團赴美賀川普就職 北京反對

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針對前行政院長游錫(方方土)率團赴美出席美國準總統川普就職典禮，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，陸方敦促美方不允許台灣派代表團，不與台灣進行任何形式的官方接觸。

華春瑩並表示，美方按慣例將邀請各國駐美國的外交使節出席川普的就職典禮，中國大陸駐美大使崔天凱將應邀出席。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應游錫(方方土)率團赴美相關提問時說：「我們的立場是非常明確的，中方反對台灣當局以任何藉口派人赴美從事干擾和破壞中美關係的活動。」

她表示：「我們再次敦促美國有關方面，不允許台灣當局派所謂的代表團赴美參加美總統就職儀式，不與台進行任何形式的官方接觸。」

川普就職典禮預定美東時間20日在華府舉行，游錫(方方土)16日晚間率領2名縣市長及6名朝野立委組成的祝賀團抵達紐約。他說，此行除表達祝賀與感謝，也將傳達台灣人民與政府期盼與美國有更多合作與交流的訊息。

祝賀團17日抵達華府，除將出席川普就職典禮，也將會晤美方政要與國會議員，並拜會智庫與僑界。1060118

(中央社)