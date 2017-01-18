春節遊彰化 到溪州公園賞花海
「花在彰化」活動28日到2月5日在彰化縣溪州公園登場，展出彰化生產的花卉苗木，及農產展售、地方小吃，更可順遊南彰化。
彰化縣政府28日大年初一到2月5日在溪州公園舉辦「花在彰化」活動，彰化縣長魏明谷今天出席宣傳記者會，邀全國民眾春節期間攜家帶眷到彰化走春，再到溪州公園賞花，現場有花毯地景、竹藝地景隧道、農業文化特色展、表演節目、農特產品展售會、特色美食區。
魏明谷說，彰化縣是花卉故鄉，田尾鄉是花卉生產基地，溪州公園則作為大型展場，很高興田尾鄉公所與溪州鄉公所建立緊密合作關係，再由縣府支持推動，將彰化縣花卉產業呈現給全國民眾欣賞，每個花圃景觀都標註花卉履歷，民眾賞花可瞭解花卉的產銷來源。
魏明谷表示，根據交通部觀光局統計，彰化縣春節期間舉辦的「花在彰化」活動，去年和104年都名列觀光局統計全國風景區入園人數第1名，今年展期9天，除推廣彰化縣花卉產業，並串聯周邊景點，安排許多觀光套裝行程，帶動南彰化的田園式觀光旅遊市場。
田尾鄉長陳君栓說，鄉內有680公頃園藝、花卉及相關作物，其中種植菊花約350公頃，是鄉內農民最主要作物，而田尾公路花園店家占地341公頃、約300家，銷售四季花卉作物，歡迎民眾到田尾選購花卉。
溪州鄉長黃盛祿表示，縣府在溪州公園舉辦「花在彰化」，活動不收門票、停車場寬敞，還有各鄉鎮市農會展售區，可一次購足彰化的農特產，而溪州公園舒適廣闊，布置美麗花卉，還有原生種樹林，讓民眾不用到深山，就能吸收芬多精。1060118
(中央社)
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