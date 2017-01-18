國民黨工自救會衝政院噴漆 9人將送辦

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抗議行政院黨產會清算黨產的國民黨工自救會，今天下午突然以騎單車、機車方式，衝入行政院並用噴漆噴字，警方將9人送中正一分局偵訊，訊後將送辦。

台北市警局中正一分局表示，抗議民眾共9人，8人騎單車，1人騎機車，衝入行政院後，其中兩人使用噴漆噴上「死」字，要寫另一字時，被警方制止留置。

分局說，目前已把9人送到中正一分局偵訊，預計訊後會依法送辦。1060118

(中央社)