啞巴能說棉被暖和？陸地方報紙疑造假

中國大陸四川地方官媒內江日報日前報導，四川內江一名貧戶不久前收到官方贈送的棉被，並說「這新被子好暖和」，但接著提到這位貧戶「是一名啞巴」。整篇報導不但被訕笑，還被質疑造假。

隸屬中共四川省內江市委的內江日報10日發出一則報導，內容是內江市市中區箭道街社區有31戶生活困難戶，不久前領到了官方發送的棉被、衣物等過冬的救濟物資。

報導一開頭就指出，這個社區內一名今年62歲的困難戶趙全貴在領到新棉被後，說出「這新被子好暖和，晚上蓋著一定很舒服」。報導還提到，趙全貴是「滿意地說」新被子好暖和這句話。

但報導第2段，卻直指「今年62歲的趙全貴是一名啞巴，一直未成家，生活比較困難」，而這句話就被眼尖的中國大陸網民拿來與「這新被子好暖和」這句話對照，質疑「啞巴為什麼能滿意地說話」。

這篇報導因此在中國大陸網路上快速流傳，成為近日熱門的話題及網民的笑柄，同時引起不少造假的質疑。其中最多的質疑在於，這位趙先生是怎麼說出「這新被子好暖和」這句話的？

有網民說，內江日報的記者天賦異稟，擁有「讀心術」功能；也有人說，送棉被假不了，但老先生是怎麼表達的「就不必深究了」；還有網民說，「是什麼棉被能讓啞巴開口說話？我也要去買」。

除網民外，其它大陸媒體也議論這則報導。中國青年報就在官方微博質疑，「啞巴群眾也能開口，到底是稿件有誤還是新聞造假」？

新京報則評論，「如此明顯的錯誤，竟然出現在一張市委機關報上，著實令人尷尬。個體的粗心固然是原因，但事情本身卻反映了一個更深層次的問題，那就是背後的新聞操作心理在作怪。所謂『表揚性報導』的低風險性，在這類新聞報導內容把關上，存在一種系統性的粗心」。1060118

(中央社)